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Madrilen hasiko da arraun denboraldia

Eusko Label eta Euskotren ligak Buitrago del Lozoyara doaz igande honetan 2026ko denboraldiko hitzordu inuagurala jokatzera. Azken estropada, iraileko hirugarren astean jokaduko da.

Arrancan las ligas de traineras, la Eusko Label y la Euskotren
Traineru ligak, Eusko Labela eta Euskotren. Argazkia: Aitor Arrizabalaga.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Madrilen hasiko da aurtengo arraun denboraldia, Buitrago del Lozoyan, hain zuzen ere. Emakumezkoen Euskotren eta gizonezkoen Eusko Label ligek, Kantauri isurialdetik urrundu eta Madrilgo eskualdean jokatuko dituzte bere 2026ko denboraldiko lehen estropadak. Ostegun goizean banderen aurkezpena egin da.

Hogei ontzirik onenak, hamabi gizonezkoenak eta zortzi emakumezkoenak, Madrilgo uretan lehiatuko dira 2026ko denboraldi bizi baten hasierako hitzorduan, iraileko hirugarren astean amaituko dena, Kontxako Banderaren ondoren, Bermeo eta Portugaleteko ohiko hitzorduekin.

Igandeko jardunaldia 11:20an hasiko da, Euskotren Ligako lehen estropadarekin. Canal de Isabel II-175. Urteurrena bandera jarriko da jokoan eta Donostia Arraun Lagunak da faborito nagusia garaipena lortzeko.

Lugañene ontzia, Euskotren Ligako azken hiru edizioetako txapelduna, Madrilera iritsi da Gipuzkoa, Euskadi eta Espainiako txapelketak irabazi ondoren. Teorian, aurkariak maila bat beherago daude potentzialki eta zaila izango dute hauei irabaztea.

Tolosaldea, Orio, San Juan igo berria eta Astilleroko kantabriarrak, Gipuzkoakoa ez den talde bakarra, izango dira aurkari estuenak, eta estropada bakoitzeko ohorezko txandan sartzen saiatuko direnak. Baita emakumezkoen lehen maila honek dituen 17 hitzorduetako batean ezustekoa ematen saiatuko direnak ere. Zumaiak, Hibaikak eta Donostiarrak osatzen dute lehiaketa.

Orio da faborito nagusia

Gipuzkoarren nagusitasuna gizonezkoen ligan ere nabaria izatea espero da. Orio da egungo txapelduna, eta baita faborito nagusia Madrilgo Erkidego Bizidun Herriak Banderara (12:15ean) irabazteko.

San Nikolas ontziak Gipuzkoako, Euskadiko eta Espainiako txapelketetako koroa hirukoitza ere irabazi du lehen jardunaldia jokatu baino lehen, eta faborito nagusia da liga irabazteko. Donostiarra da beste hautagaia, Iker Zabalak entrenatutako koadrilaren balizko garaipenak zalantzan jartzeko.

Zierbena, 2025ean ligan bigarren izan zena, eta Bermeo-Urdabai dira zeresana eman dezaketen beste bi traineruak. Banderen lehian aritzea espero da, beti lehiakorra den Hondarribia eta Getariari atentzioa kendu gabe.

Bigarren maila batean, Lekittara, Ondarroa, San Juan, Ares eta igo berriak diren Santurtzi eta Chapela, Kaiku eta Cabo bezalako bi historikoren postuak betetzen dituztenak, dira jeitsierako azken bi plazak saihesten saiatuko diren ontziak.

Arraun Lagunak Orio Arrauna Eusko Label Liga Euskotren Liga

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