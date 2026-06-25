Madrid da el banderazo de salida a la temporada de remo

La jornada dominical arrancará a las 11.20 horas con la regata de esta modalidad, la Bandera Canal de Isabel II-175 aniversario, en la que parte como favorita la tripulación de Donostia Arraun Lagunak.

La Lugañene, campeona de las tres últimas ediciones de la Liga Euskotren, llega a Madrid tras haber conquistado los campeonatos de Gipuzkoa, Euskadi y España y con sus rivales en teoría algún peldaño por debajo en potencial.

Tolosaldea, Orio, el recién ascendido San Juan y las cántabras de Astillero, el único equipo no guipuzcoano de la competición, parecen destinados a pelear por entrar en la tanda de honor de cada regata y buscar la sorpresa en alguna de las 17 citas de las que consta esta primera división femenina. Completan la competición Zumaia, Hibaika y Donostiarra.

Orio, la trainera a batir

El dominio gipuzkoano se extiende también en la categoría masculina. Orio es el vigente campeón y vuelve a ser el claro favorito tanto para la Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid (12.15 h.) como para el título liguero, tanto por el potencial de sus bancadas como por el estado de forma al que llega a este inicio de curso.

La San Nikolas, ha ganado también la triple corona de campeonatos de Gipuzkoa, Euskadi y España, y se perfila como dominadora, con Donostiarra como candidata por lo menos a tratar de poner en entredicho los previsibles triunfos de la cuadrilla entrenada por Iker Zabala.

Los remeros de Zierbena, segundos en 2025, y Bermeo-Urdabai parecen los más cualificados para completar el cuarteto que peleará por las banderas, con la siempre competitiva Hondarribia y Getaria a la expectativa.

En un segundo escalón, Lekittara, Ondarroa, San Juan, Ares y los recién ascendidos Santurtzi y Chapela, que ocupan las plazas de dos históricos como Kaiku y Cabo, parecen más destinados a luchar por evitar las dos últimas plazas e intentar disfrutar de una temporada lo más tranquila posible.