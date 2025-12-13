ACTko Euskotren eta Eusko Label ligak Madrilen hasiko dira
ACTren batzarrak jakitera eman duenez, bi ligak ekainaren 28an hasiko dira.
ACTk bilera egin du gaur goizean eta datorren denboraldia gure uretatik kanpo hasiko dela onartu dute bertan. ETBk jakin duenez, estreinaldia Madrilen izango da, Lozoyako Buitrago urtegian, hain zuzen ere.
Eusko Label Liga eta Euskotren Liga ekainaren 28an hasiko dira Madrilgo enklabe honetan, erlojuaren aurkako estropada batekin, binaka eta sei luzetara jokatuko da, lehiaketa hasteko ohikoa ez den formatuan.
2016az geroztik lehenengoz egingo du ACTk denboraldiaren hasiera bere ingurune tradizionaletik kanpo. Orduan, Sevillan hasi zen denboraldia. Oraingoan, berriz, Madrilgo Erkidegoko iparraldean.
Jose Luis Korta: ''Arraun mundua salbatzeko, harrobiko arraunlari gehiago''
Oriotarrak erretiroa hartuko duela iragarri berri du. Kortak 60 urte eman ditu arraunari lotuta, eta ez sinisteko moduko palmaresa du: 300 bandera baino gehiago irabazi ditu, 16 Kontxa, 53 bider izan da Espainiako txapeldun eta diploma olinpikoa ere badu.
Jose Luis Kortari elkarrizketa, gaur gauean, ETB1en eta ETB2n
Oriotarrak abuztuan iragarri zuen arrauna utziko duela, bizitza osoa kirol horretan aritu ostean. Azken bi urteotan, Castro taldearen entrenatzailea izan da.
Osertz Aldaik hamar urteko ibilbidea itxi eta Isuntzaren entrenatzailea izateari utziko dio
Klubak azaldu duenez, Aldaik elkarteari jakinarazi zion "ezingo duela" datorren denboraldian prestatzaile gisa jarraitu. Lekeitioko arraun elkarteak erantsi duenez, jakin zutenetik lanean ari dira, ordezko "egokia" aurkitzeko.
Iker Zabala: ''Izugarrizko urtea izan da, eta helburua lantaldeari eustea da''
ETBn egindako elkarrizketan, Orioko prestatzaileak adierazi du denboraldi oparoaren gakoetako bat etxeko arraunlariak eta fitxaketak "ondo uztartzea" izan dela. Bestalde, Orioko zaleen berotasuna azpimarratu du: "txapela kentzeko moduko jarrera izan dute".
Iker Zabala Orioren entrenatzailea elkarrizketatuko dugu, gaur gauean, ETB1en
Oriok 2025eko Eusko Label Liga irabazi du, bai eta Kontxako Bandera ere. Entrenatzailea 20:35etik aurrera izango da Kirolak saioko platoan, ETB1en.
Santurtzik eta San Juanek herritarren harrera beroaz gozatu dute
Bi traineruak maila gorenera igo dira asteburu honetako play-offean garaile atera ondoren, eta gogotik ospatu dute herritarrekin.
Santurtzi, Chapela, San Juan eta Donostiarra goi-mailan arituko dira datorren denboraldian
Emakumezkoen play-offean, San Juan nagusitu da Portugaleteko uretan, eta Bantxa ontzia bigarren izan da. Gizonezkoetan, berriz, Santurtzi eta Chapela Eusko Label Ligan lehiatuko dira datorren denboraldian, igande honetan bukatu den play-offean lehen bi postuak eskuratu ondoren.
Mikel Olazabalen agurra, bere azken arraun emanaldiaren ostean
Mikel Olazabal EITBko kazetariak agur esan die arraun emanaldiei, 42 denboraldiren ostean. Honela esan du agur, bere azken emanaldian.
2025eko Eusko Label Ligako egutegia
Gizonezkoen traineru txapelketa nagusia uztailaren 5ean hasiko da, Bilbon, XVI Bilboko Bandera, eta irailaren 21ean amaituko da, Portugaleten, LV GP-LI El Corte Ingles Banderarekin.