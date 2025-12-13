REMO
La Liga Euskotren y Eusko Label de la ACT comenzarán en Madrid

La asamblea de la ACT ha dado a conocer que ambas ligas comenzarán el 28 de junio.
Orio Ondarroako Bandera

Orio en la Bandera de Ondarroa. Imagen: ACT

La ACT se ha reunido esta mañana para aprobar que la próxima temporada comience en el exterior. ETB está en disposición de anunciar que el estreno será en Madrid, concretamente en el embalse de Buitrago de Lozoya.

Tanto la Liga Eusko Label como la Liga Euskotren arrancarán el 28 de junio en este enclave madrileño, con una regata disputada contra el crono, de dos en dos y a seis largos, en un formato poco habitual para el inicio de la competición.

Ha sido la primera vez, desde 2016, que la ACT ha llevado el comienzo de la temporada fuera de su entorno tradicional. En aquella ocasión, el curso se inició en Sevilla, mientras que en esta ocasión lo hará al norte de la Comunidad de Madrid.

Remo Euskotren Liga Eusko Label Liga

