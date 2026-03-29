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Final del Campeonato de Parejas: Altuna III-Ezkurdia vs Laso-Albisu

En directo desde el Navarra Arena, a partir de las 16:30 horas.
Binakako Finala: Altuna-Ezkurdia vs Laso-Albisu
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Binakako Finala: Altuna-Ezkurdia vs Laso-Albisu
Final del Campeonato de Parejas 2026. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Binakako Txapelketaren finala: AltunaIII-Ezkurdia vs Laso-Albisu
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EITB

Última actualización

Albisu-Laso y Altuna III-Ezkurdia se enfrentan este domingo en la gran final del Campeonato de Parejas, en el Nafarroa Arena. 

Laso y Albisu han formado la pareja más sólida y regular del campeonato, mientras que Altuna y Ezkurdia han tenido más altibajos, pero han mostrado su mejor nivel en los momentos decisivos.

Joseba Ezkurdia Parejas Jokin Altuna Unai Laso Jon Ander Albisu Pelota

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