Albisu-Laso y Altuna III-Ezkurdia se enfrentan este domingo en la gran final del Campeonato de Parejas, en el Nafarroa Arena.

Laso y Albisu han formado la pareja más sólida y regular del campeonato, mientras que Altuna y Ezkurdia han tenido más altibajos, pero han mostrado su mejor nivel en los momentos decisivos.