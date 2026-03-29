FINAL DEL PAREJAS

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Último tanto de la final y entrega de premios

Binakako finala
18:00 - 20:00

Laso y Albisu. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Finaleko azken tantoa eta sari banaketa
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EITB

Última actualización

Unai Laso y Jon Ander Albisu se han proclamado campeones del Parejas 2026 tras derrotar en la final a Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia (16-22). La pareja de Baiko ha controlado en todo momento el juego y ha conseguido cansar al zaguero de Aspe, logrando así la victoria.

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