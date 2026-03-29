¡Laso y Albisu, campeones del Parejas!
La pareja de Baiko se ha enfundado su primera txapela en este campeonato, tras derrotar a Altuna y Ezkurdia por 16-22.
Unai Laso y Jon Ander Albisu son los campeones del Campeonato de Parejas 2025-2026 tras derrotar en la final disputada en el Navarra Arena a Jokin Altuna y Joseba Ezkurdiz por 16-22. La pareja de Baiko ha llevado en todo momento el guión del juego y se han basado en cansar al zaguero de Aspe para lograr la victoria.
El partido ha comenzado con mucha intensidad, ya que han necesitado 48 pelotazos para hacer el primer tanto, que ha terminado Laso. Con ambas parejas seguras, nadie ha querido arriesgar y los primeros tantos han sido muy largos, aunque los azules han tomado la delantera en el marcador pero sin distanciar demasiado a Altuna y Ezkurdia (3-5).
El delantero de Amezketa ha puesto por primera vez por delante en el marcador a los rojos con un tanto en el txoko (6-5). Laso y Albisu han tirado atrás todas las pelotas que han podido, buscando cansar a Ezkurdia y dejar fuera de juego a Altuna.
Laso y Albisu han marcado el guión de lo tantos, pero tantos pelotazos han ido bajando el ritmo, algo que se ha notado en la cancha, donde varios tantos se han decidido por errores, más que por mérito de los pelotaris (9-12).
El cansancio de Ezkurdia ha sido evidente al llegar al primer descanso y los azules han seguido el mismo camino para aprovecharlo, y el juego de Laso y Albisu ha sido evidente: todo atrás hasta que fallen (10-15) .
La pareja azul se ha escapado con cinco tantos consecutivos (10-18). Pero Altuna y Ezkurdia no se han rendido, y han hecho tres tantos para poner nerviosos a sus rivales (13-18).
En ese momento han vuelto a aparecer los errores. Altuna ha tratado de llevar el juego adelante con los ganchos, e incluso ha hecho un gran tanto (15-19).
Los últimos tantos han recuperado la vitalidad inicial, y el duelo se ha mantenido apretado hasta que Laso y Albisu han hecho el último tanto (16-22) .
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¡Este ha sido el mejor tanto de la final!
El 9-13 ha sido un tanto duro y muy disputado de 9 y 13, con una duración de 2:59 y un total de 69 pelotazos, un claro indicador de la tensión y competitividad que han caracterizado la final disputada en el Navarra Arena.
El mensaje del fisioterapeuta Txus Villalabeitia emociona a Unai Laso
Tras triunfar en la gran final del Campeonato de Parejas junto a Jon Ander Albisu, Unai Laso ha recibido infinidad de mensajes de felicitación, entre ellos el de su fisioterapeuta Txus Villalabeitia, con el que se ha emocionado.
GALERÍA DE FOTOS: Espectaculares imágenes de la final del Campeonato de Parejas ganada por Unai Laso y Jon Ander Albisu
Unai Laso y Jon Ander Albisu se han impuesto por 16-22 a Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia en la final del Campeonato de Parejas 2026 disputada en el Navarra Arena. En esta galería puedes disfrutar de algunos de los momentos que ha dejado el espectacular duelo.
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Unai Laso y Jon Ander Albisu se han proclamado campeones del Campeonato de Parejas 2025-2026. Los pelotaris de Baiko se han impuesto por primera vez en este campeonato al derrotar a Altuna III y Ezkurdia por 16-22. Laso ha hecho sus primeras declaraciones muy emocionado.
Jon Ander Albisu: "16 años después, me calzo la txapela"
Unai Laso y Jon Ander Albisu son los campeones del Campeonato de Parejas 2025-2026 tras derrotar a Altuna IIIy Ezkurdia por 16-22. En este vídeo recogemos las primeras palabras del pelotari de Ataun.
Último tanto de la final y entrega de premios
Unai Laso y Jon Ander Albisu se han proclamado campeones del Parejas 2026 tras derrotar en la final a Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia (16-22). La pareja de Baiko ha controlado en todo momento el juego y ha conseguido cansar al zaguero de Aspe, logrando así la victoria.
Laso-Altuna, tensión en la delantera
No hay final sin tensión y tampoco ha faltado, eso sí, de manera puntual, en la gran final del Parejas 2026 cuando Jokin Altuna ha estorbado a Unai Laso en los cuadros delanteros con un 9-9 en el marcador. Finalmente, el tanto ha caído del lado de la pareja azul, que se ha adelantado 9-10 en el marcador. Laso, sin embargo, ha lanzado una mirada muy significativa al mago de Amezketa.
Ambiente festivo en Pamplona con motivo de la final del Parejas
A pocas horas de la gran final del Campeonato de Parejas, los aficionados han tomado las calles de Pamplona; aunque cada uno apuesta por su pareja, todos esperan ver un partido disputado.