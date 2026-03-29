¡Laso y Albisu, campeones del Parejas!

Unai Laso y Jon Ander Albisu son los campeones del Campeonato de Parejas 2025-2026 tras derrotar en la final disputada en el Navarra Arena a Jokin Altuna y Joseba Ezkurdiz por 16-22. La pareja de Baiko ha llevado en todo momento el guión del juego y se han basado en cansar al zaguero de Aspe para lograr la victoria.

El partido ha comenzado con mucha intensidad, ya que han necesitado 48 pelotazos para hacer el primer tanto, que ha terminado Laso. Con ambas parejas seguras, nadie ha querido arriesgar y los primeros tantos han sido muy largos, aunque los azules han tomado la delantera en el marcador pero sin distanciar demasiado a Altuna y Ezkurdia (3-5).

El delantero de Amezketa ha puesto por primera vez por delante en el marcador a los rojos con un tanto en el txoko (6-5). Laso y Albisu han tirado atrás todas las pelotas que han podido, buscando cansar a Ezkurdia y dejar fuera de juego a Altuna.

Laso y Albisu han marcado el guión de lo tantos, pero tantos pelotazos han ido bajando el ritmo, algo que se ha notado en la cancha, donde varios tantos se han decidido por errores, más que por mérito de los pelotaris (9-12).

El cansancio de Ezkurdia ha sido evidente al llegar al primer descanso y los azules han seguido el mismo camino para aprovecharlo, y el juego de Laso y Albisu ha sido evidente: todo atrás hasta que fallen (10-15) .

La pareja azul se ha escapado con cinco tantos consecutivos (10-18). Pero Altuna y Ezkurdia no se han rendido, y han hecho tres tantos para poner nerviosos a sus rivales (13-18).

En ese momento han vuelto a aparecer los errores. Altuna ha tratado de llevar el juego adelante con los ganchos, e incluso ha hecho un gran tanto (15-19).

Los últimos tantos han recuperado la vitalidad inicial, y el duelo se ha mantenido apretado hasta que Laso y Albisu han hecho el último tanto (16-22) .