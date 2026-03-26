Jon Ander Peña y Ruben Salaverri, por un lado, y Ander Murua y Arkaitz Gabirondo, por otro, medirán fuerzas el sábado en Bergara en busca de las txapelas del Parejas Serie B. El zaguero de Baiko se ha perdido los dos últimos partidos por mal de manos, pero se ha recuperado para la batalla final.