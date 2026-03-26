Campeonato de Parejas
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Ataun se vuelca con Jon Ander Albisu

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18:00 - 20:00
Ataun (Gipuzkoa). Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Ataun, Jon Ander Albisurekin bat eginda, 2026ko Binakako Txapelketako finalaren atarian
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EITB

Última actualización

En Ataun se vive la pelota; no en vano, la localidad guipuzcoana cuenta con cuatro pelotaris en el cuadro de profesionales. Jon Ander Albisu es el más veterano y este domingo aspira a ganar su primera txapela.

Parejas Pelota a mano Jon Ander Albisu Navarra Arena Baiko pelota Pelota

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