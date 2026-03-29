CAMPEONATO DE PAREJAS

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Ambiente festivo en Pamplona con motivo de la final del Parejas

Pilota
18:00 - 20:00
Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Festa-giroa Iruñean, Binakako finalaren harira
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EITB

Última actualización

A pocas horas de la gran final del Campeonato de Parejas, los aficionados han tomado las calles de Pamplona; aunque cada uno apuesta por su pareja, todos esperan ver un partido disputado.

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