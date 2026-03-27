Final del parejas

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Jokin Altuna: “A Joseba y a mí nos convienen partidos con mucho ritmo"

Jokin Altuna
18:00 - 20:00
Jokin Altuna. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Jokin Altuna: "Joseba eta niri erritmo handiko partidak komeni zaizkigu"
author image

EITB

Última actualización

Hablamos con Jokin Altuna para hablar de la final del Campeonato de Parejas, en la que junto a Ezkurdia, Aspe ha formado una pareja inusual, pero, a medida que se han ido disputando los partidos, ambos pelotaris se han entendido perfectamente.

Parejas Pelota a mano Jokin Altuna

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X