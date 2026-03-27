Jokin Altuna: “A Joseba y a mí nos convienen partidos con mucho ritmo"
Hablamos con Jokin Altuna para hablar de la final del Campeonato de Parejas, en la que junto a Ezkurdia, Aspe ha formado una pareja inusual, pero, a medida que se han ido disputando los partidos, ambos pelotaris se han entendido perfectamente.
Te puede interesar
Ataun se vuelca con Jon Ander Albisu
En Ataun se vive la pelota; no en vano, la localidad guipuzcoana cuenta con cuatro pelotaris en el cuadro de profesionales. Jon Ander Albisu es el más veterano y este domingo aspira a ganar su primera txapela.
Albisu, a por la primera txapela en su tercera final tras 16 años en la élite
El zaguero ataundarra explica en esta entrevista cómo se encuentra de cara a la gran final del domingo. "Nos va a tocar andar detrás de Jokin", ha dicho, en referencia al juego de Altuna.
El viernes por la noche, programa especial 'ETB Kantxa Solasean' de cara a la final del Parejas
Este viernes a partir de las 22:15 horas el programa contará con la participación de los cuatro finalistas.
Miren Albizu, madre de Albisu: “Para mí es más que un hijo”
De cara a la final del domingo, Miren Albizu, madre de Jon Ander Albisu ha ofrecido esta entrevista en la que ha hablado sobre la trayectoria de su hijo y de sus sentimientos.
Final especial para Laso: “Vengo de una lesión grave otra vez"
A pocos días de disputarse la final, el delantero navarro ha resaltado la figura de su zaguero, Jon Ander Albisu. "Estaría con él todos los días, es un gran tipo", ha afirmado. "Nuestro campeonato está siendo de matrícula", ha agregado.
Joseba Ezkurdia, a por su séptima txapela
El pelotari Joseba Ezkurdia cuenta en esta entrevista cómo se siente de cara a la final del Campeonato de Parejas que disputará el domingo, junto a Jokin Altuna. En caso de ganar, se convertiría en el primer pelotari que gana dicho campeonato como delantero y zaguero.
Murua y Gabirondo, campeones del Parejas de la Serie B
Este sábado se ha disputado en Bergara la final del Campeonato de Parejas de la Serie B, mientras que Murua y Gabirondo han derrotado a Peña II y Salaverri (18-22). La pareja de Aspe, que tenía su primera final como profesionales, ha conseguido la txapela en su primer intento.
Peña-Salaverri y Murua-Gabirondo, "satisfechos" con el material para la final
Jon Ander Peña y Ruben Salaverri, por un lado, y Ander Murua y Arkaitz Gabirondo, por otro, medirán fuerzas el sábado en Bergara en busca de las txapelas del Parejas Serie B. El zaguero de Baiko se ha perdido los dos últimos partidos por mal de manos, pero se ha recuperado para la batalla final.
Los finalistas del Parejas ya han seleccionado el material y se muestran con ganas de jugar
Albisu-Laso y Altuna-Ezkurdia han elegido el material para la final del Parejas. Sin problemas con el material ofrecido, los protagonistas tienen la mirada puesta en el gran día y en conseguir la txapela soñada.