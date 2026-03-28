CAMPEONATO DE PAREJAS

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Así llegan a la final las dos parejas protagonistas

Binakakoa
18:00 - 20:00
Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Honela iristen dira finalera bi bikote protagonistak
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EITB

Última actualización

Albisu-Laso y Altuna III-Ezkurdia jugarán la final del Parejas el 29 de marzo en el Navarra Arena. Laso y Albisu han sido la pareja más sólida del campeonato. Altuna y Ezkurdia han tenido más altibajos, pero en el momento clave han dado su mejor nivel.

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