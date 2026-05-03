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Así ha sido el remate acrobático de Joseba Ezkurdia

Joseba Ezkurdiaren pilotakada akrobatikoa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: A zer-nolako errematea Joseba Ezkurdiarena!
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KIROLAK EITB

Última actualización

Joseba Ezkurdia ha dado un gran espectáculo en el frontón Urbeltz de Legazpi, donde se ha enfrentado, junto a Arkaitz Gabirondo, a la pareja formada por Jon Ander Peña y Ander Imaz. El pelotari de Arbizu ha sorprendido al público con un remate acrobático ante una pelota que le ha venido encima, y después ha finalizado el tanto de la mejor manera posible. 

Joseba Ezkurdia Parejas Pelota a mano Pelota

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