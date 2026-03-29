Final Parejas
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Laso-Altuna, tensión en la delantera

Unai Lasok Jokin Altunari botatako begirada, Binakako Txapelketaren finalean
18:00 - 20:00
Mirada lanzada por Unai Laso a Jokin Altuna. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: A ze begirada bota dion Lasok Altunari!
author image

EITB

Última actualización

No hay final sin tensión y tampoco ha faltado, eso sí, de manera puntual, en la gran final del Parejas 2026 cuando Jokin Altuna ha estorbado a Unai Laso en los cuadros delanteros con un 9-9 en el marcador.

Finalmente, el tanto ha caído del lado de la pareja azul, que se ha adelantado 9-10 en el marcador. Laso, sin embargo, ha lanzado una mirada muy significativa al mago de Amezketa.

Parejas Unai Laso Jokin Altuna Pelota

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X