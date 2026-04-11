Vuelta, 6ª etapa
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Ion Izagirre: “La Itzulia me ha dado mucho y estoy feliz con mi cuarto puesto"

Ion Izagirre elkarrizketa
18:00 - 20:00
Ion Izagirre. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Ion Izagirre: "Itzuliak asko eman dit, eta zortekoa naiz azken Itzulian laugarren bukatzeagatik"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ion Izagirre (Cofidis) ha intentado meterse en el podio en su última Itzulia, pero finalmente se ha quedado con el cuarto puesto. El ciclista de Ormaiztegi ha reconocido que está muy feliz con lo conseguido.

Ion Izagirre Insausti UCI World Tour Itzulia Basque Country Sexta etapa Itzulia masculina

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