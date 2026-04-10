Itzulia, 5ª etapa
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La caída que ha privado a Javier Romo de la lucha por la etapa

Javier Romoren erorikoa Itzulian
18:00 - 20:00
Javier Romo, tras Seixas y Lipowitz
Euskaraz irakurri: Javier Romori etapa irabazteko borroka kendu dion erorikoa
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista manchego se ha ido al suelo justo al final de la subida a Izua, poco después de contactar con Seixas y Lipowitz.

UCI World Tour Quinta etapa Itzulia masculina Ciclismo Itzulia Basque Country

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