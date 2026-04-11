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EN DIRECTO: 6ª y última etapa de la Itzulia Basque Country 2026: Goizper Antzuola-Bergara (135,4 km)

Txirrindularitza Euskal Herriko Itzulia 2026
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Txirrindularitza Euskal Herriko Itzulia 2026
Euskaraz irakurri: ZUZENEAN: 2026ko Itzuliko seigarren eta azken etapa Goizper-Antzuola-Bergara (135,4 km)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Sigue en directo la retransmisión de la sexta y última etapa de la Itzulia 2026 con salida en Goizper-Antzuola y llegada en Bergara. Desde las 14:30 horas, y hasta las 18:30, sigue al detalle todo lo que suceda en la última etapa de la presente edición.

Ciclismo Sexta etapa Itzulia masculina Itzulia Basque Country

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