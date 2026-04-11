Itzulia - 6ª etapa

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Resumen de la 6ª etapa de la Itzulia, ganada por Andrew August

BERGARA (GIPUZKOA), 11/04/2026.- El ciclista estadounidense Andrew August (Ineos), entra ganador en meta de la sexta etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco-Itzulia, este sábado en Bergara (Gipuzkoa). EFE/ Juan Herrero
18:00 - 20:00
Andrew August. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Andrew Augustek irabazi duen Itzuliko 6. etaparen laburpena
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista estadounidense Andrew August (Ineos) ha logrado una gran victoria en Bergara en la sexta y última etapa de la Itzulia 2026. En una carrera protagonizada por la lluvia, Paul Seixas no ha tenido ningún obstáculo para imponerse en la general y, junto a él, Florian Lipowitz y Tobias Halland Johannessen han estado en el podio.

UCI World Tour Paul Seixas Ciclismo Itzulia Basque Country Sexta etapa Itzulia masculina

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