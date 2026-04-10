Itzulia: 5ª etapa

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Izagirre: “He intentado seguir a Paul, pero he visto que no era mi ritmo"

Ion Izagirre
18:00 - 20:00
Ion Izagirre. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Izagirre: "Saiatu naiz Paul jarraitzen, baina ez zela nire erritmoa ikusi dut"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ion Izagirre (Cofidis) ha peleado por la etapa, en el quinto día de la Vuelta, con salida y llegada en Eibar, ha declarado que ha intentado seguir a Lipowitz y Seixas, pero que no ha sido capaz de mantener su ritmo y que, aunque tiene lejos el podio, intentará conseguirlo.

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