3ª etapa
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Esprint entre Axel Laurance e Igor Arrieta, en Basauri

Laurance eta Arrieta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Axel Lauranceren eta Igor Arrietaren arteko esprinta, Basaurin, 2026ko Itzuliko hirugarren etapan
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista bretón del INEOS ha superado al corredor navarro del UAE, en el esprint que ha decidido la tercera jornada de carrera. Laurance y Arrieta se han jugado el triunfo en la etapa, si bien en sus perseguidores no han estado lejos de alcanzarles, en un tramo final pleno de emoción.

Tercera etapa Itzulia masculina UCI World Tour Ciclismo Itzulia Basque Country

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