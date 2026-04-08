3ª etapa
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Igor Arrieta: “Ya sabía que Laurance era favorito, he llegado al final bastante justo”

Igor Arrieta (elkarrizketa)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Igor Arrieta: “Banekien Laurance faboritoa zela, bukaeran justu samar ailegatu naiz”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista navarro del UAE ha estado a punto de ganar la tercera etapa de la Itzulia de 2026, en Basauri, pero Axel Laurance, del INEOS, ha sido más rápido en el esprint entre ambos, que ha decidido la jornada.

Tercera etapa Itzulia masculina UCI World Tour Ciclismo Itzulia Basque Country

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