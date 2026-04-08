Igor Arrieta: “Ya sabía que Laurance era favorito, he llegado al final bastante justo”
El ciclista navarro del UAE ha estado a punto de ganar la tercera etapa de la Itzulia de 2026, en Basauri, pero Axel Laurance, del INEOS, ha sido más rápido en el esprint entre ambos, que ha decidido la jornada.
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Esprint entre Axel Laurance e Igor Arrieta, en Basauri
El ciclista bretón del INEOS ha superado al corredor navarro del UAE, en el esprint que ha decidido la tercera jornada de carrera. Laurance y Arrieta se han jugado el triunfo en la etapa, si bien en sus perseguidores no han estado lejos de alcanzarles, en un tramo final pleno de emoción.
El bretón Axel Laurance supera al navarro Igor Arrieta en los metros finales y se lleva la etapa en Basauri
El mexicano Isaac del Toro se ha retirado tras sufrir una dura caída a 81 km de la meta, y el alavés Mikel Landa no ha tomado la salida por la caída de ayer. Paul Seixas (Decathlon) sigue líder tras una jornada sin sobresaltos.
Homenaje a Joxean Fernández “Matxin” en Basauri, antes de la tercera etapa de la Itzulia de 2026
El director deportivo del UAE, que es natural de la localidad vizcaína y ha participado en el diseño de la etapa, ha sido homenajeado antes de la salida de los corredores.
Isaac del Toro abandona la Itzulia, después de sufrir una caída en la tercera etapa
El ciclista mexicano del UAE se ha ido al suelo a falta de 81 kilómetros para la llegada. Inicialmente, ha tratado de continuar en carrera, pero, poco después, ha subido al coche del equipo, y ha abandonado la prueba.
EN DIRECTO: 3ª etapa de la Itzulia Basque Country 2026 Basauri-Basauri (152,8 km)
Sigue en directo la retransmisión de la tercera etapa de la Itzulia 2026 con salida y llegada en Basauri. Desde las 15:00 horas, y hasta las 18:15, no te pierdas ninguno de los pormenores de la tercera jornada de la prueba.
Mikel Landa se retira de la Itzulia
El ciclista de Murgia deja la carrera, tras la caída sufrida en la segunda etapa de este martes, en la bajada de San Miguel de Aralar.
En llano, en grupo; en subida, totalmente separados: ¿por qué hacen eso los ciclistas?
Como nos explica Xabier Usabiaga, la clave está en los diferentes tipos de resistencia. En este vídeo, sabremos cuántos vatios deben generar los corredores en el llano o en una ascensión, en función de cómo se encuentren situados.
Un coche médico de la carrera, implicado en la caída de Mikel Landa en la Itzulia
Los jueces de la prueba sancionan primero y expulsan después al conductor del vehículo. El corredor alavés pudo incorporarse y finalizar la segunda etapa.
Matxin, diseñador de la tercera etapa: “Es el ciclismo de Euskal Herria, carreteras estrechas, no selectivas"
"He nacido en la calle donde acaba la carrera, donde estaba el campo mítico del Baskonia, es una rampa selectiva", ha explicado el mánager deportivo basauritarra del UAE.