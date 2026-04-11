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Homenaje a Ion Izagirre al término de la última etapa de la Itzulia

Ion_Izagirre
18:00 - 20:00
Ion Izagirre. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Ion Izagirrek omenaldia jaso du Itzuliko azken etaparen amaieran
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista de Ormaiztegi se retira al final de la temporada tras 17 años de carrera profesional. En la presente edición, Izagirre ha logrado, además, un avictoria de etapa.

Ion Izagirre Insausti Itzulia Basque Country Sexta etapa Itzulia masculina

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