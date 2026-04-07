Mikel Landa sufre una dura caída en el descenso de San Miguel de Aralar, pero llega a meta
El alavés Mikel Landa (Soudal) se ha caído en la segunda etapa de la Itzulia, disputada entre Pamplona y Astitz, pero ha podido llegar a la meta a pesar de las heridas que ha sufrido.
Landa se ha caído en el descenso de San Miguel de Aralar, a unos 9,5 km de meta, y ha estado unos minutos tendido en el asfalto, acompañado de auxiliares y médicos de carrera. El ciclista alavés se ha levantado y ha podido llegar a la meta sobre la bicicleta.
El jefe de filas del Soudal ha entrado en el puesto 67 a 13:11 minutos del ganador y queda pendiente de pruebas médicas para descartar lesiones que le impidan tomar la salida este miércoles en Basauri.
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El corredor vasco del Cofidis, además, ha destacado que otro de los objetivos del equipo francés es hacerse con una etapa, “conmigo, o con Alex Aranburu”. En la Itzulia, disputadas las dos primeras etapas, Izagirre ocupa la séptima posición.
Victoria de Paul Seixas en las cuevas de Mendukilo, en la Itzulia, con 1:25 sobre el grupo de Skjelmose, Roglic e Izagirre
Isaac del Toro ha cedido 1:43, y Juan Ayuso, 2:29. De esta forma, el joven corredor francés del Decathlon ha reforzado su liderato en la clasificación general, donde cuenta con una ventaja de 1:59 sobre Roglic, y de 2:08 con respecto a Lipowitz.
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El pelotón, comandado por el equipo del líder Paul Seixas (Decathlon), ha controlado la escapada del día formada por seis corredores. El propio líder ha sido el que ha atacado en la ascensión a San Miguel de Aralar y ha echado abajo la fuga a 25 kilómetros de meta.
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El joven ciclista francés del Decathlon se ha lanzado hacia adelante a falta de 26 kilómetros para el final de la etapa, cuando quedaban, todavía, más de seis para coronar el puerto.
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Ha destacado que San Miguel es un puerto de "media hora" de subida en el que los dos últimos kilómetros son los más duros. También ha destacado que el final de etapa en Medukilo es "muy duro" y "la gente llegará de uno en uno o en grupos muy reducidos".