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Mikel Landa sufre una dura caída en el descenso de San Miguel de Aralar, pero llega a meta

El jefe de filas del Soudal ha entrado en el puesto 67 a 13:11 minutos del ganador y queda pendiente de pruebas médicas para descartar lesiones que le impidan tomar la salida este miércoles en Basauri.
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Mikel Landa atendido por el médico de carrera tras la dura caída. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Mikel Landak erorikoa izan du Aralarko San Migeleko jaitsieran, baina helmugara iritsi da
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El alavés Mikel Landa (Soudal) se ha caído en la segunda etapa de la Itzulia, disputada entre Pamplona y Astitz, pero ha podido llegar a la meta a pesar de las heridas que ha sufrido.

Landa se ha caído en el descenso de San Miguel de Aralar, a unos 9,5 km de meta, y ha estado unos minutos tendido en el asfalto, acompañado de auxiliares y médicos de carrera. El ciclista alavés se ha levantado y ha podido llegar a la meta sobre la bicicleta.

El jefe de filas del Soudal ha entrado en el puesto 67 a 13:11 minutos del ganador y queda pendiente de pruebas médicas para descartar lesiones que le impidan tomar la salida este miércoles en Basauri.

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