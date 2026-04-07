Mikel Landa sufre una dura caída en el descenso de San Miguel de Aralar, pero llega a meta

El alavés Mikel Landa (Soudal) se ha caído en la segunda etapa de la Itzulia, disputada entre Pamplona y Astitz, pero ha podido llegar a la meta a pesar de las heridas que ha sufrido.

Landa se ha caído en el descenso de San Miguel de Aralar, a unos 9,5 km de meta, y ha estado unos minutos tendido en el asfalto, acompañado de auxiliares y médicos de carrera. El ciclista alavés se ha levantado y ha podido llegar a la meta sobre la bicicleta.

El jefe de filas del Soudal ha entrado en el puesto 67 a 13:11 minutos del ganador y queda pendiente de pruebas médicas para descartar lesiones que le impidan tomar la salida este miércoles en Basauri.