ITZULIA 2026

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Los ciclistas vascos, protagonistas en casa

Ion Izagirre
18:00 - 20:00
Ion Izagirre. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Euskal txirrindulariak, protagonistak etxean
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La Itzulia deja una victoria incontestable de Paul Seixas y muchas otras figuras y protagonistas destacables, como la actuación de los ciclistas vascos. Alex Aranburu, Igor Arrieta, Ion Izagirre y Pello Bilbao no olvidarán esta edición.       

Ion Izagirre Insausti UCI World Tour Itzulia Basque Country Pello Bilbao

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X