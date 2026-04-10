Paul Seixas: “Ha sido una etapa dura y estoy feliz por el triunfo"
El ciclista francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) ha firmado su tercera victoria en la Itzulia, en la etapa reina que se ha disputado hoy en Eibar. Seixas ha ganado al esprint ante el alemán Florian Lipowitz (Red Bull), con un tiempo de 4h.30.03. La tercera plaza ha sido para el español Javier Romo (Movistar), a 1.08 minutos.
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Izagirre: “He intentado seguir a Paul, pero he visto que no era mi ritmo"
Ion Izagirre (Cofidis) ha peleado por la etapa, en el quinto día de la Vuelta, con salida y llegada en Eibar, ha declarado que ha intentado seguir a Lipowitz y Seixas, pero que no ha sido capaz de mantener su ritmo y que, aunque tiene lejos el podio, intentará conseguirlo.
La caída que ha privado a Javier Romo de la lucha por la etapa
El ciclista manchego se ha ido al suelo justo al final de la subida a Izua, poco después de contactar con Seixas y Lipowitz.
Resumen de la 5ª etapa de la Itzulia, ganada por Paul Seixas
El ciclista francés Paul Seixas (Decathlon) ha logrado su tercera victoria de etapa en la Itzulia 2026, en la quinta etapa con salida y llegada en Eibar. A falta de 30 kilómetros, se ha lanzado en la escapada junto al alemán Florian Lipowitz (Red Bull), y entre ambos se ha decidido el vencedor en el sprint final.
Un intratable Paul Seixas se lleva la etapa reina de la Itzulia
Paul Seixas y Florian Lipowitz han reventado la carrera en el ascenso a Izua, y en la meta de Eibar se ha impuesto el ciclista de 19 años, que suma su tercera victoria en la Itzulia. El resto de favoritos, entre ellos Primoz Roglic y Ion Izagirre, han llegado con más de un minuto de retraso.
Duelo entre Seixas y Lipowitz en el último kilómetro
El líder de la Itzulia, Paul Seixas (Decathlon), se ha impuesto en la etapa reina disputada en Eibar, consiguiendo su tercera victoria en esta edición. Florian Lipowitz (Red Bull-Bora) y Javier Romo (Movistar) han sido segundo y tercero, respectivamente.
¡Un coche ha golpeado a Markel Beloki!
Mientras disputaba la quinta etapa de la Itzulia, a falta de 45 kilómetros para meta, el coche del Lidl-Trek ha dado un golpe al ciclista vasco Markel Beloki, que se ha llevado un buen susto, aunque afortunadamente no ha ocurrido nada grave.
EN DIRECTO: Etapa reina de la Itzulia Basque Country (Eibar-Eibar, 176.2 kms)
Sigue en directo la retransmisión de la 5ª etapa de la Itzulia 2026 con salida y llegada en Eibar. Desde las 15:05 horas y hasta las 18:15, no te pierdas ningún detalle de la etapa reina de la presente edición.
Pello Bilbao: “Mi mentalidad, en toda la Itzulia, ha sido la de esperar hasta el final, gestionar las fuerzas lo mejor posible”
El ciclista vizcaíno del Bahrain-Victorious está situado en la undécima posición de la general de la carrera, y ha mostrado un buen nivel en la etapa de Galdakao, que se ha adjudicado Alex Aranburu.
Ion Izagirre: “¿Si pienso en el pódium? Sí, ¿por qué no?”
El ciclista guipuzcoano del Cofidis ha firmado una excelente etapa, en el día en que su compañero Alex Aranburu ha ganado, en Galdakao, en la Itzulia. Izagirre ha obtenido el cuarto puesto en la jornada, y ocupa esa misma posición en la clasificación general.