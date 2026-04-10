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Paul Seixas: “Ha sido una etapa dura y estoy feliz por el triunfo"

Paul Seixas adierazpenak
18:00 - 20:00
Paul Seixas. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Paul Seixas: "Etapa gogorra izan da, eta pozik nago taldearentzat lortutako garaipenagatik"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) ha firmado su tercera victoria en la Itzulia, en la etapa reina que se ha disputado hoy en Eibar. Seixas ha ganado al esprint ante el alemán Florian Lipowitz (Red Bull), con un tiempo de 4h.30.03. La tercera plaza ha sido para el español Javier Romo (Movistar), a 1.08 minutos.

SD Eibar Paul Seixas UCI World Tour Quinta etapa Itzulia masculina Itzulia Basque Country

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