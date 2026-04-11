Itzulia-6ªetapa
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Paul Seixas: “Estoy muy contento, ha sido una semana muy especial para mí"

Paul Seixas irabazle
18:00 - 20:00
Paul Seixas. Argazkia: EITB
Euskaraz irakurri: Paul Seixas: "Oso pozik nago, oso aste berezia izan da niretzat"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista francés Paul Seixas (Decathlon), de 19 años, se ha consolidado este sábado como la gran figura emergente del ciclismo al incorporar a su palmarés la 65 edición de la Itzulia, donde ha mostrado un dominio arrollador al ponerse la ‘txapela’ de campeón en todas las clasificaciones.

Paul Seixas UCI World Tour Itzulia Basque Country Sexta etapa Itzulia masculina

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