2ª etapa
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Markel Beloki: “Ya sabíamos que iba a ser una etapa muy dura; estoy bastante contento, en la subida he ido a mi ritmo”

Markel Beloki (EF Education)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Markel Beloki: “Bagenekien etapa oso gogorra izango zela; nahiko pozik nago, nire erritmoa jarri dut igoeran”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista del EF Education ha firmado una notable actuación en la segunda etapa de la Itzulia; a su término, ha atendido a EITB, y ha subrayado que está satisfecho con las sensaciones que ha tenido en la jornada.

UCI World Tour Ciclismo Segunda etapa Itzulia masculina Itzulia Basque Country

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