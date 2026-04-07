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Victoria de Paul Seixas en las cuevas de Mendukilo, en la Itzulia, con 1:25 sobre el grupo de Skjelmose, Roglic e Izagirre

Paul Seixas bideoaren irudia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Paul Seixas gailendu da Mendukilloko kobazuloetan, Itzulian, eta 1:25eko abantaila lortu du Skjelmoseren, Roglicen eta Izagirreren taldearekiko
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Isaac del Toro ha cedido 1:43, y Juan Ayuso, 2:29. De esta forma, el joven corredor francés del Decathlon ha reforzado su liderato en la clasificación general, donde cuenta con una ventaja de 1:59 sobre Roglic, y de 2:08 con respecto a Lipowitz.

Ion Izagirre Insausti UCI World Tour Ciclismo Segunda etapa Itzulia masculina Itzulia Basque Country

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