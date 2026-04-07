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Ion Izagirre: “Vamos a intentar estar lo más arriba posible en la general”

Ion Izagirre (Cofidis)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ion Izagirre: “Saiatuko gara sailkapenean ahalik eta ondoen ibiltzen”
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KIROLAK EITB

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El corredor vasco del Cofidis, además, ha destacado que otro de los objetivos del equipo francés es hacerse con una etapa, “conmigo, o con Alex Aranburu”. En la Itzulia, disputadas las dos primeras etapas, Izagirre ocupa la séptima posición.

Ion Izagirre Insausti UCI World Tour Ciclismo Segunda etapa Itzulia masculina Itzulia Basque Country

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