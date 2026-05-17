Carreras de montaña
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Zegama-Aizkorri

Atletismoa Zegama-Aizkorri
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zegama-Aizkorri
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KIROLAK EITB

Última actualización

Emisión en directo de la carrera de montaña Zegama-Aizkorri.
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