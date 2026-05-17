Zegama-Aizkorri
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Nienke Brinkman y Stian Angermund ganan el Kilómetro Vertical
Nienke Brinkman y Stian Angermund se han hecho con la txapela de la XII edición del Kilómetro Vertical de la Zegama-Aizkorri. La holandesa y el noruego, ambos exganadores de la maratón, se han llevado la txapela en una prueba reconvertida por las condiciones invernales que aún persisten en las cumbres del Aizkorri y que anticipan un domingo épico.
Tove Alexandersson, gran favorita de la Zegama-Aizkorri en categoría femenina
La maratón de montaña Zegama-Aizkorri, que se celebrará este domingo, además de Kilian Jornet, presenta otra participante de lujo, Tove Alexandersson.
Recortan el recorrido del Kilómetro Vertical de la Zegama-Aizkorri por motivos meteorológicos
La salida se mantiene en la plaza de Zegama, desde las 16:00 horas, pero la meta estará en la chabola de Itzubiaga; con esta modificación, la carrera pasará a contar con aproximadamente cinco kilómetros de recorrido y 760 metros de desnivel positivo.
Sara Alonso buscará el podio en la Zegama-Aizkorri del domingo, además de mejorar su marca
Tras ganar el año pasado, la corredora donostiarra Sara Alonso vive con menos presión la Zegama-Aizkorri de este año, aunque quiere mejorar su marca y también saldrá a por el podio el domingo.
Zegama-Aizkorri, más allá de la experiencia deportiva
Un estudio realizado en la Universidad de Deusto ha profundizado en los sentimientos que hay detrás de la maratón de montaña Zegama-Aizkorri.
El urnietarra Mikel Legarreta, en la antesala de su 25ª edición de la Zegama-Aizkorri
El corredor de montaña urnietarra Mikel Legarreta ha participado en todas las ediciones de la Zegama-Aizkorri, desde que comenzó en 2002.
Zegama-Aizkorri: 25 años, 30 vencedores
Este domingo, 17 de mayo, se disputa la 25ª edición de la carrera de montaña Zegama-Aizkorri.
Gontzal Mugoitio y Andrea Garai vencen en la carrera de montaña Segura-Zerain
Este es el vídeo resumen de la 9ª edición de la carrera de montaña Segura-Zerain, una carrera de 25 kilómetros y 1700 metros de desnivel ascendente. En categoría masculina, se impuso Gontzal Mugoitio y en femenina, Andrea Garai.
Ainara Uribarri e Ibai Angulo dominan la 21ª edición de la Subida a Aloña
El pasado 26 de abril se disputó en Oñati la 21ª edición de la Subida a Aloña. En esta carrera, 22,6 km y 1868 metros de desnivel ascendente, el azpeitiarra Ibai Angulo se proclamó ganador en la categoría masculina, y en categoría femenina la oñatiarra Ainara Uribarri fue la primera en llegar.