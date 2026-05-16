Nienke Brinkman y Stian Angermund ganan el Kilómetro Vertical

Nienke Brinkman y Stian Angermund se han hecho con la txapela de la XII edición del Kilómetro Vertical de la Zegama-Aizkorri. La holandesa y el noruego, ambos exganadores de la maratón, se han llevado la txapela en una prueba reconvertida por las condiciones invernales que aún persisten en las cumbres del Aizkorri y que anticipan un domingo épico.