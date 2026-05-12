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El urnietarra Mikel Legarreta, en la antesala de su 25ª edición de la Zegama-Aizkorri

Mikel Legarreta mendi korrikalaria
18:00 - 20:00
El corredor Mikel Legarreta
Euskaraz irakurri: Mikel Legarreta urnietarra, 25. Zegama-Aizkorri lasterketaren atarian
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KIROLAK EITB

Última actualización

El corredor de montaña urnietarra Mikel Legarreta ha participado en todas las ediciones de la Zegama-Aizkorri, desde que comenzó en 2002.

Carreras de montaña Deportes de montaña Zegama-Aizkorri

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