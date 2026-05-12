El urnietarra Mikel Legarreta, en la antesala de su 25ª edición de la Zegama-Aizkorri
El corredor de montaña urnietarra Mikel Legarreta ha participado en todas las ediciones de la Zegama-Aizkorri, desde que comenzó en 2002.
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Zegama-Aizkorri: 25 años, 30 vencedores
Este domingo, 17 de mayo, se disputa la 25ª edición de la carrera de montaña Zegama-Aizkorri.
Gontzal Mugoitio y Andrea Garai vencen en la carrera de montaña Segura-Zerain
Este es el vídeo resumen de la 9ª edición de la carrera de montaña Segura-Zerain, una carrera de 25 kilómetros y 1700 metros de desnivel ascendente. En categoría masculina, se impuso Gontzal Mugoitio y en femenina, Andrea Garai.
Ainara Uribarri e Ibai Angulo dominan la 21ª edición de la Subida a Aloña
El pasado 26 de abril se disputó en Oñati la 21ª edición de la Subida a Aloña. En esta carrera, 22,6 km y 1868 metros de desnivel ascendente, el azpeitiarra Ibai Angulo se proclamó ganador en la categoría masculina, y en categoría femenina la oñatiarra Ainara Uribarri fue la primera en llegar.
Presentada la Zegama-Aizkorri, que tendrá lugar el 17 de mayo
La maratón de montaña alcanza ya su edición número 25, y, como es habitual, será emitida por EITB. La ganadora y el ganador de 2025 participarán en la prueba, y, además, este año también competirá Kílian Jornet.
Malen Osa deja temporalmente las competiciones
La corredora oñatiarra, según el mensaje publicado en su cuenta de Instagram, quiere tomarse un tiempo para analizar el origen de los problemas que está teniendo en las últimas carreras y recuperarse.
Malen Osa y Kilian Jornet estarán en la Zegama-Aizkorri
El corredor catalán, ganador en diez ocasiones de la prueba, y la oñatiarra, tercera el pasado año y segunda en 2024, han confirmado su presencia el próximo 17 de mayo. La carrera será emitida en directo en EITB.
Fallece el corredor de montaña Jokin Uribetxeberria
Un particular alertó a SOS Deiak de que había encontrado a un hombre en una pista del barrio de Urtatza-Egialde, Legazpi.
Arrasate-Udalatx, décimo aniversario especial
Arrasate Udalatx Mendi Lasterketa alcanza este año su décima edición. La carrera contará con un recorrido de 22 kilómetros y 1.400 metros de desnivel positivo acumulado, ascendiendo por primera vez hasta la cima del Udalatx. Este sábado, a partir de las 09:15 horas, se podrá seguir en directo la carrera en ETB4 y kirolakeitb.eus.
El ganador Elazzoui repetirá en la Zegama-Aizkorri, en la que no estará Jornet
También se espera que vuelva a correr la campeona del año pasado, la guipuzcoana Sara Alonso. La organización de la carrera ya ha repartido por sorteo 225 dorsales disponibles.