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Sara Alonso buscará el podio en la Zegama-Aizkorri del domingo, además de mejorar su marca

Sara Alonso, korrikalaria
18:00 - 20:00
Sara Alonso, corredora donostiarra
Euskaraz irakurri: Podiumean egon nahi du Sara Alonsok igandeko Zegama-Aizkorrin, denbora hobetzeaz gain
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KIROLAK EITB

Última actualización

Tras ganar el año pasado, la corredora donostiarra Sara Alonso vive con menos presión la Zegama-Aizkorri de este año, aunque quiere mejorar su marca y también saldrá a por el podio el domingo.

Zegama-Aizkorri Carreras de montaña

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