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Zegama-Aizkorri: 25 años, 30 vencedores

Zegama-Aizkorri 2026
18:00 - 20:00
La carrera de montaña Zegama-Aizkorri cumple 25 años
Euskaraz irakurri: Zegama-Aizkorri: 25 urte, 30 garaile
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KIROLAK EITB

Última actualización

Este domingo, 17 de mayo, se disputa la 25ª edición de la carrera de montaña Zegama-Aizkorri. 

Zegama-Aizkorri Carreras de montaña

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