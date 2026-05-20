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Malen Osa: “Corremos con las piernas, pero también con la cabeza y el corazón”

Malen Osari elkarrizketa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Malen Osa: “Korrika hankekin egiten dugu, baina buruarekin eta bihotzarekin ere bai”
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KIROLAK EITB

Última actualización

La oñatiarra Malen Osa se hizo con el segundo puesto en el podio femenino, en el pasado maratón de montaña Zegama-Aizkorri. Cumple su tercer año como participante y aún le quedan muchos, dice la corredora de montaña de Salomon.

Tove Alexandersson bate el récord de Zegama-Aizkorri, y revalida la victoria de Elhousine Elazzaoui en 2025
Carreras de montaña Zegama-Aizkorri

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