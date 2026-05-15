Recortan el recorrido del Kilómetro Vertical de la Zegama-Aizkorri por motivos meteorológicos

El Comité de Seguridad de la XII Zegama-Aizkorri Kilómetro Vertical ha decidido modificar y recortar el recorrido previsto para la prueba que se celebra este viernes, debido a las adversas condiciones meteorológicas y a la previsión de empeoramiento del tiempo en las zonas altas del recorrido.



Según han explicado en un comunicado, las intensas lluvias registradas durante las últimas horas, el fuerte viento en cotas altas, la baja visibilidad y el estado resbaladizo del terreno han llevado a la organización a adoptar esta decisión con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas participantes, voluntariado y personal de carrera.

De este modo, la prueba mantendrá la salida desde la plaza de Zegama, a partir de las 16:00 horas y en formato de contrarreloj individual, pero la meta quedará ubicada, finalmente, en la chabola de Itzubiaga, punto intermedio donde, originalmente, se realizaba el control de tiempos del recorrido completo.



Con esta modificación, la carrera pasará a contar con aproximadamente cinco kilómetros de recorrido y 760 metros de desnivel positivo, en lugar del trazado inicial, que ascendía hasta la cima del Iraule (1520 metros) y acumulaba 1015 metros de desnivel positivo.



