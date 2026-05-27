El comité organizador de la Ehunmilak anuncia su disolución definitiva y ratifica que la prueba deja de disputarse
El comité organizador de la ultratrail Ehunmilak ha anunciado este miércoles su disolución definitiva, y ha ratificado que la prueba deja de celebrarse. A través de un comunicado colgado en su página web, la organización de la ultratrail ha destacado que, en los últimos meses, no han podido “encontrar el relevo necesario para garantizar la continuidad del proyecto”.
Esto dice el texto difundido por la organización: “Han pasado ocho meses desde que el comité organizador de Ehunmilak comunicara que no se iba a celebra la edición de 2026. Durante este tiempo, a pesar de recibir mensajes de felicitación, no hemos sido capaces de encontrar el relevo necesario para afrontar la continuidad del proyecto. Por lo tanto, mediante este comunicado, queremos dar a conocer que la comisión organizativa de Ehunmilak, y, con ello, el proyecto, se disuelven de forma definitiva”.
Ehunmilak se venía llevando a cabo desde 2010, pero, tal y como han detallado sus organizadoras y organizadores, deja de disputarse.
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