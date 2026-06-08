2026
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Larraitz Aragón e Iñigo Gereta dominan la carrera de montaña Ubidestroi

Ubidestroi Mendi Lasterketa 2026
18:00 - 20:00
Este año se ha disputado la 5ª edición de la carrera de montaña Ubidestroi
Euskaraz irakurri: Larraitz Aragon eta Iñigo Gereta nagusi, Ubidestroi mendi-lasterketan
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KIROLAK EITB

Última actualización

La carrera de montaña Ubidestroi se disputa en los parajes del Gorbea. En esta edición, los mejores fueron el gasteiztarra Iñigo Gereta y la durangarra Larraitz Aragón. El resumen se puede ver en este vídeo. 

Carreras de montaña Deportes de montaña

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