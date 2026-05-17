Zegama-Aizkorri
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Alexandersson y Elazzaoui ganan una Zegama-Aizkorri multitudinaria y marcada por el barro

ZEGAMA AIZKORRI 2026 EFE
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alexanderssonek eta Elazzaouik lortu dute garaipena Zegama-Aizkorrin; oso jendetsua izan da, eta lokatzak markatu du
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

La sueca ha establecido el récord de la carrera, mientras que el marroquí ha obtenido su segundo triunfo consecutivo. La vigésima quinta edición de la prueba ha deparado un gran espectáculo, este domingo.

Zegama-Aizkorri Mujeres deportistas Carreras de montaña

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