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Burdin Hesiko mendi lasterketa; memoria, solidaridad y deporte

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Burdin Hesiko
18:00 - 20:00
Participantes de la carrera. Foto: EITB
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KIROLAK EITB

Última actualización

En Gamiz-Fika se ha disputado una nueva edición del trail, Burdin Hesiko mendi lasterketa solidarioa, una prueba que no escapa a la competición pero que mantiene su esencia solidaria. Este año ha habido récord de participantes, con un total de 1.200. La victoria ha sido para Zaid Ait Malek, y Sonia Vizcaino.

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