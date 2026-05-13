El pasado 26 de abril se disputó en Oñati la 21ª edición de la Subida a Aloña. En esta carrera, 22,6 km y 1868 metros de desnivel ascendente, el azpeitiarra Ibai Angulo se proclamó ganador en la categoría masculina, y en categoría femenina la oñatiarra Ainara Uribarri fue la primera en llegar.