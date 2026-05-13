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Zegama-Aizkorri, más allá de la experiencia deportiva

Zegama-Aizkorri ikerketa
18:00 - 20:00
La del domingo será la 25ª edición de Zegama-Aizkorri
Euskaraz irakurri: Zegama-Aizkorriren atzean dagoen esperientzia emozionala, aztergai
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KIROLAK EITB

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Un estudio realizado en la Universidad de Deusto ha profundizado en los sentimientos que hay detrás de la maratón de montaña Zegama-Aizkorri.

Carreras de montaña Deportes de montaña Zegama-Aizkorri Kilian Jornet

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