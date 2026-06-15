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Naroa Uria y Borja Zubizarreta ganan la Euskal Herria Mendi Erronka de 2026

EH Mendi Erronka
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Naroa Uria eta Borja Zubizarreta gailendu dira 2026ko Euskal Herria Mendi Erronkan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Se disputó el pasado 7 de junio. Es una prueba que impulsa el euskera, la selección vasca, la territorialidad y el cuidado del medio ambiente, y, basándose en esos valores, cada año homenajea a alguien: este año, el elegido ha sido el músico Gorka Urbizu, natural de Lekunberri. 

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