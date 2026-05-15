Zegama-Aizkorri 2026
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Tove Alexandersson, gran favorita de la Zegama-Aizkorri en categoría femenina

Tobe Alexandersson
18:00 - 20:00
Tobe Alexandersson. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Tove Alexandersson, Zegama-Aizkorriko faborito nagusia emakumezkoetan
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KIROLAK EITB

Última actualización

La maratón de montaña Zegama-Aizkorri, que se celebrará este domingo, además de Kilian Jornet, presenta otra participante de lujo, Tove Alexandersson.  

Carreras de montaña Zegama-Aizkorri Kilian Jornet

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