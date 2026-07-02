Sara Alonso gana la PDA de la HOKA Val d’Aran

La atleta donostiarra Sara Alonso, del equipo ASICS Trail, ha ganado la prueba PDA de la HOKA Val d’Aran de 2026, este jueves.

Con un tiempo de 6:20:12, Alonso ha sido la más rápida de la carrera. La atleta vasca ha obtenido, además de la victoria, una plaza directa en las World Series Finals, ya que la prueba es la European World Series Major, la final europea del circuito.

Sara Alonso era una de las grandes favoritas para hacerse con el triunfo, en la HOKA Val d’Aran, y ha sabido plasmar ese papel que se le otorgaba. La rumana Madalina Amariei ha sido segunda, y la catalana Nuria Gil ha conseguido la tercera posición. La navarra Naiara Irigoyen, que también ha firmado una brillante carrera, ha sido cuarta.