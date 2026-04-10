ITZULIA - 5. ETAPA
Paul Seixas Itzuliko etapa nagusian ere jaun eta jabe

Paul Seixasek eta Florian Lipowitzek Izuan gora hautsi dute lasterketa, eta 19 urteko txirrundularia gailendu da Eibarko helmugan, Itzuliko hirugarren garaipena bereganatuta. Minutu batetik gorako atzerapenarekin iritsi dira gainerako faboritoak, tartean Primoz Roglic eta Ion Izagirre.

Paul Seixas Itzulia 5. etapa

Paul Seixas, Eibarko helmugan.

G. P. A. | KIROLAK EITB

Paul Seixas (Decathlon) Itzuliko liderrak irabazi du Eibarren abiatu eta amaitu den etapa nagusia, eta, horrela, hirugarren garaipena eskuratu du edizio honetan, indartsuena eta asegaitza dela erakutsita. 

Florian Lipowitz (Red Bull-Bora) eta Javier Romo (Movistar) izan dira bigarrena eta hirugarrena, hurrenez hurren, eta minutu batetik gorako atzerapenarekin iritsi dira gainerako faboritoak, tartean Primoz Roglic eta Ion Izagirre.

Informazio gehiago, laster.

Results powered by FirstCycling.com

Paul Seixas Itzulia: gizonezkoen 5. etapa Txirrindularitza Itzulia Basque Country

