Un intratable Paul Seixas se lleva la etapa reina de la Itzulia

El líder de la Itzulia, Paul Seixas (Decathlon), se ha impuesto en la etapa reina que se ha disputado hoy en Eibar, sumando así su tercera victoria y certificando que es el más fuerte de la carrera. Florian Lipowitz (Redu Bull-Bora) y Javier Romo (Movistar) ha terminado segundo y tercero, respectivamente.

El resto de favoritos, entre ellos Primoz Roglic y Ion Izagirre, han llegado con más de un minuto de retraso.

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