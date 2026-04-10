5ª ETAPA

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Un intratable Paul Seixas se lleva la etapa reina de la Itzulia

Paul Seixas y Florian Lipowitz han reventado la carrera en el ascenso a Izua, y en la meta de Eibar se ha impuesto el ciclista de 19 años, que suma su tercera victoria en la Itzulia. El resto de favoritos, entre ellos Primoz Roglic y Ion Izagirre, han llegado con más de un minuto de retraso. 

Paul Seixas Itzulia 5. etapa
Paul Seixas, en la meta de Eibar.
Euskaraz irakurri: Paul Seixas Itzuliko etapa nagusian ere, jaun eta jabe
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G. P. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El líder de la Itzulia, Paul Seixas (Decathlon), se ha impuesto en la etapa reina que se ha disputado hoy en Eibar, sumando así su tercera victoria y certificando que es el más fuerte de la carrera. Florian Lipowitz (Redu Bull-Bora) y Javier Romo (Movistar) ha terminado segundo y tercero, respectivamente. 

El resto de favoritos, entre ellos Primoz Roglic y Ion Izagirre, han llegado con más de un minuto de retraso.

Más información, en breve.

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Paul Seixas Quinta etapa Itzulia masculina Ciclismo Itzulia Basque Country

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