2026ko Euskal Herriko Itzuliko 4. etaparen profila eta ibilbidea: Galdakao-Galdakao (167,2 km)
Txirrindulariek zazpi igoera puntuagarri igo beharko dituzte, 65. Itzuliko laugarren jardunaldian; mendateetako bat, azkena hain zuzen ere, Legina, helmugarako hamar kilometro baino gutxiago geldituko direnean utziko dute atzean, eta gogorra da, batez beste % 8ko malda duela kontuan izanik.
Sei mendate, baina zazpi igoera puntuagarri, mendateetako bat, Elorritxueta, bi aldiz igoko dutelako, eta 167,2 kilometroko ibilbidea, Galdakaon hasita eta bertan ere iritsita; 2026ko Euskal Herriko Itzuliko laugarren etapa apirilaren 9an izango da jokoan, ostegunez, eta Bizkaian jokatuko dute osorik. Txirrindulariek bi aldiz igoko duten mendatean, Viveron, hainbat lehia gogoangarri izan dira txirrindularitzaren historian zehar, zenbait lasterketatan; nola ahaztu, esaterako, 2011ko Espainiako Vueltan Igor Anton galdakoztarrak bertan egindako igoera, Bilbon amaitu zen etapa irabazi zuenean.
Oraingoan, etapa Galdakaotik abiatuko da, eta berehala izango du aurreneko igoera puntuagarria, 3. mailako Aretxabalgane, 12,4. kilometroan. Gerora, Gernika-Lumoko eta Bermeoko zaleek txalotuko dituzte Itzuliko ziklistak, eta protagonistek San Pelaio, Jata eta Unbe igo beharko dituzte, 48,4., 59,2. eta 75,7. kilometroetan, hurrenez hurren. Horiek denak 3. mailakoak dira, eta Agirletatik ibili aurretik igoko dituzte; azken hori, Agirleta, ez da puntuagarria.
99. kilometroan, Galdakaon, txirrindulariek laugarren etapa honetako lehenengo esprint berezia jokatuko dute. Segituan, Elorritxueta aurrenekoz igoko da, lasterketa Lezaman izango da, eta Elorritxuetan, Viveron, bigarrenez ibiliko dira. 154,3. kilometroan, Urrejolan, jardunaldiko bigarren esprint berezia izango da jokoan. Bertatik helmugara, hamahiru kilometro geldituko dira oraindik, eta tarte horretan parte-hartzaileek 2. mailako Legina mendatea gainditu behar izango dute; Legina erabakigarria izan liteke, etapan: ez da luzea, hiru kilometroko igoera baitu, baina bada gogorra, batezbesteko malda % 8koa duela kontuan izanik.
Leginako pankartatik Galdakaoko helmugaraino, hamar kilometro baino gutxiago geldituko dira, eta 65. Euskal Herriko Itzuliko ziklistek garaipena izango dute helburu orduan. “Pilatutako nekea nabaria izaten hasiko da, eta tropelaren hautaketa naturala bistakoa izango da”, ohartarazi dute antolatzaileek, etapa honen gainean.
FITXA TEKNIKOA
Etapa: 4. etapa (apirilak 9).
Ibilbidea: Galdakao-Galdakao.
Distantzia: 167,2 kilometro.
Hasiera-ordua:
Amaiera-ordua:
Goranzko desnibel metatua: 3.137 metro.
Mendiko saria: Aretxabalgane (2. maila), 12,4. kilometroan; San Pelaio (3. maila), 48,4. kilometroan; Jata (3. maila), 54,2. kilometroan; Unbe (3. maila), 75,7. kilometroan; Elorritxueta (3. maila), 107,2. kilometroan; Elorritxueta (3. maila), 138,8. kilometroan; Legina (2. maila), 158,4. kilometroan.
ETAPAKO PROFILA
ETAPAKO MAPA
2026ko Euskal Herriko Itzuliko 5. etaparen profila eta ibilbidea: Eibar-Eibar (176,2 km)
Eibarrekoa, ziurrenik, aurtengo Euskal Herriko Itzuliko etapa nagusia da. Luzeena da, eta, ibilbidean, zortzi mendate ditu; horietako hiru, hain zuzen Azurki, Krabekin eta Izua, 1. mailakoak dira. “Aurreikuspena da faborito nagusien arteko erasoak izatea; kontuan izateko moduko aldeak markatzeko aukera dago, eta azken emaitza, hein handi batean, zehaztuta gera liteke”, diote lasterketako antolatzaileek.
2026ko Euskal Herriko Itzuliko 3. etaparen profila eta ibilbidea: Basauri-Basauri (152,8 km)
65. Euskal Herriko Itzuliko hirugarren egunean, txirrindulariek hiru mendate puntuagarri igo beharko dituzte, 2. mailako bi eta 3. mailako bat; antolatzaileen ustez, jardunaldi honetan, “baliteke urrunetik egindako erasoak izatea, sailkapen nagusia estu-estu izanez gero”.
Agirre, Alustiza, Bizkarra, Juaristi, Lastra, Martin eta Mintegi, Euskaltel Euskadiko txirrindulariak Itzulian
Lasterketa apirilaren 6an hasiko da, Bilbon, eta 6 etapa izango ditu. Azken jardunaldia, apirilaren 11n, larunbatez, Antzuola eta Bergara artean jokatuko da.
2026ko Euskal Herriko Itzuliko 2. etaparen profila eta ibilbidea: Iruñea-Mendukillo (164,1 km)
Lau mendate, tartean 1. mailako Aralarko San Migel, izango dira 65. Euskal Herriko Itzuliaren ibilbidean; Nafarroan barrena jokatuko dute hori. “Ondo antolatutako ihesaldiak izan litezke, eta, halaber, gerta liteke sailkapen nagusiko lehian dabiltzan taldeak lasterketa estutzen hastea”, diote antolatzaileek, bigarren jardunaldi honetaz.
2026ko Euskal Herriko Itzuliko 1. etaparen profila eta ibilbidea: Bilbo-Bilbo (13,9 km, banakako erlojupekoa)
2021ean ere gertatu zenez, Itzuliaren 1. etapa Bilbon hasi eta amaituko den erlojupekoa izango da. Lasterketa Begoñatik irtengo da, eta helmuga Etxebarria parkean izango du; azken zatia izango da gogorrena, % 19ko malda gainditu beharko baitute txirrindulariek.
WorldTourreko 16 talde eta Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA eta Kern Pharma, 2026ko Euskal Herriko Itzulian
Lasterketaren 65. ekitaldian zein talde arituko diren iragarri dute antolatzaileek; hala, aurtengo Itzulian UCI WorldTeam mailako talde guztiak izan dira, Jayco-AlUla eta NSN Cycling Team izan ezik.
2026ko Itzuliaren ibilbide ofiziala aurkeztu dute
Lasterketa apirilaren 6tik 11ra bitartean lehiatuko da, eta Bilbon hasiko da, erlojupeko batekin.
