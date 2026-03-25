Recorrido, perfil y horario de la etapa 4 de la Itzulia 2026: Galdakao-Galdakao (167,2 km)
Seis puertos de montaña, siete ascensiones puntuables porque uno de ellos, Elorritxueta, se sube en dos ocasiones, y 167,2 kilómetros de recorrido, con salida y llegada en Galdakao: la cuarta etapa de la Itzulia Basque Country de 2026 se va a poner en juego el jueves 9 de abril, y se disputa en su integridad en carreteras de Bizkaia. El puerto que los ciclistas deberán ascender dos veces es El Vivero, testigo de grandes jornadas de ciclismo en la historia de diferentes carreras y feudo de un corredor, Igor Antón, natural de Galdakao, que, en la Vuelta a España de 2011, firmó en esa subida una de sus mayores hazañas, en la etapa que finalizó en Bilbao y que sumó brillantemente a su palmarés.
En esta ocasión, la carrera, tras salir de Galdakao, se va a encontrar muy pronto con su primera ascensión puntuable, Aretxabalgane, de 3ª categoría, en el kilómetro 12,4. Los y las aficionadas de Gernika-Lumo y de Bermeo aplaudirán a los ciclistas de la Itzulia después, como preludio a las subidas a San Pelaio, Jata y Unbe, en los kilómetros 48,4, 59,2 y 75,7. Todos ellos son de 3ª categoría, y se suben antes de Agirleta, que no es puntuable.
En el kilómetro 99, en Galdakao, los corredores disputarán el primer esprint especial de esta cuarta etapa. Ese esprint especial precede a la primera ascensión a El Vivero, de 3ª, al paso por Lezama, y a la segunda subida a Elorritxueta. Urrejola, en el kilómetro 154,3, es donde va a tener lugar el segundo esprint especial de la jornada; en los trece kilómetros que aún quedarán hasta la meta, los ciclistas tendrán que superar el puerto de Legina, de 2ª categoría, que podría ser decisivo, ya que es una subida corta, de algo más de tres kilómetros, pero exigente, porque su pendiente media es del ocho por ciento.
Desde la pancarta de Legina hasta la meta de Galdakao, quedarán menos de diez kilómetros, en los que los participantes de la 65ª edición de la Itzulia buscarán el triunfo en este cuarto día de carrera. “El cansancio acumulado empieza a notarse, y la selección natural del pelotón será evidente”, vaticina la organización de la prueba, en torno a esta etapa.
FICHA TÉCNICA
Etapa: 4ª etapa (9 de abril).
Recorrido: Galdakao-Galdakao.
Distancia: 167,2 kilómetros.
Horario de salida:
Horario de llegada:
Desnivel ascendente acumulado: 3137 metros.
Premio de la montaña: Aretxabalgane (3ª), en el kilómetro 12,4; San Pelaio (3ª), en el kilómetro 48,4; Jata (3ª), en el kilómetro 54,2; Unbe (3ª), en el kilómetro 75,7; Elorritxueta (3ª), en el kilómetro 107,2; Elorritxueta (3ª), en el kilómetro 138,8; Legina (2ª), en el kilómetro 158,4.
PERFIL DE LA ETAPA
MAPA DE LA ETAPA
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