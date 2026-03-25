Jueves, 9 de abril
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Recorrido, perfil y horario de la etapa 4 de la Itzulia 2026: Galdakao-Galdakao (167,2 km)

Los ciclistas deberán franquear siete ascensiones puntuables, en esta cuarta jornada de la 65ª Itzulia Basque Country; uno de los puertos, el último, Legina, tiene su cima a menos de diez kilómetros de la meta, y supone una subida dura, con una pendiente media del 8 %.
4 etapa Itzulia 2026
Euskaraz irakurri: Euskal Herriko Itzulia 2026 4. etapa: profila eta ibilbidea | KIROLAK EITB
author image

J. E. R. | EITB

Última actualización

Seis puertos de montaña, siete ascensiones puntuables porque uno de ellos, Elorritxueta, se sube en dos ocasiones, y 167,2 kilómetros de recorrido, con salida y llegada en Galdakao: la cuarta etapa de la Itzulia Basque Country de 2026 se va a poner en juego el jueves 9 de abril, y se disputa en su integridad en carreteras de Bizkaia. El puerto que los ciclistas deberán ascender dos veces es El Vivero, testigo de grandes jornadas de ciclismo en la historia de diferentes carreras y feudo de un corredor, Igor Antón, natural de Galdakao, que, en la Vuelta a España de 2011, firmó en esa subida una de sus mayores hazañas, en la etapa que finalizó en Bilbao y que sumó brillantemente a su palmarés.

En esta ocasión, la carrera, tras salir de Galdakao, se va a encontrar muy pronto con su primera ascensión puntuable, Aretxabalgane, de 3ª categoría, en el kilómetro 12,4. Los y las aficionadas de Gernika-Lumo y de Bermeo aplaudirán a los ciclistas de la Itzulia después, como preludio a las subidas a San Pelaio, Jata y Unbe, en los kilómetros 48,4, 59,2 y 75,7. Todos ellos son de 3ª categoría, y se suben antes de Agirleta, que no es puntuable.

En el kilómetro 99, en Galdakao, los corredores disputarán el primer esprint especial de esta cuarta etapa. Ese esprint especial precede a la primera ascensión a El Vivero, de 3ª, al paso por Lezama, y a la segunda subida a Elorritxueta. Urrejola, en el kilómetro 154,3, es donde va a tener lugar el segundo esprint especial de la jornada; en los trece kilómetros que aún quedarán hasta la meta, los ciclistas tendrán que superar el puerto de Legina, de 2ª categoría, que podría ser decisivo, ya que es una subida corta, de algo más de tres kilómetros, pero exigente, porque su pendiente media es del ocho por ciento.

Desde la pancarta de Legina hasta la meta de Galdakao, quedarán menos de diez kilómetros, en los que los participantes de la 65ª edición de la Itzulia buscarán el triunfo en este cuarto día de carrera. “El cansancio acumulado empieza a notarse, y la selección natural del pelotón será evidente”, vaticina la organización de la prueba, en torno a esta etapa.

FICHA TÉCNICA

Etapa: 4ª etapa (9 de abril).

Recorrido: Galdakao-Galdakao.

Distancia: 167,2 kilómetros.

Horario de salida:

Horario de llegada:

Desnivel ascendente acumulado: 3137 metros.

Premio de la montaña: Aretxabalgane (3ª), en el kilómetro 12,4; San Pelaio (3ª), en el kilómetro 48,4; Jata (3ª), en el kilómetro 54,2; Unbe (3ª), en el kilómetro 75,7; Elorritxueta (3ª), en el kilómetro 107,2; Elorritxueta (3ª), en el kilómetro 138,8; Legina (2ª), en el kilómetro 158,4.  

PERFIL DE LA ETAPA

MAPA DE LA ETAPA

UCI World Tour Fundación Euskadi Cuarta etapa Itzulia masculina Itzulia Basque Country

Te puede interesar

5 etapa Itzulia 2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Recorrido, perfil y horario de la etapa 5 de la Itzulia 2026: Eibar-Eibar (176,2 km)

La de Eibar es, seguramente, la etapa reina de esta edición de la Itzulia Basque Country; en su recorrido, que es el más largo de la Itzulia de 2026, se encuentran ocho puertos de montaña, tres de los cuales, Azurki, Krabelin e Izua, son de 1ª categoría. “Se esperan ataques directos entre los principales favoritos; es el escenario ideal para marcar diferencias claras, y, probablemente, decidir buena parte del resultado final”, apunta la organización de la carrera.
2 etapa Itzulia 2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Recorrido, perfil y horario de la etapa 2 de la Itzulia 2026: Pamplona-Cuevas de Mendukilo (164,1 km)

Cuatro puertos de montaña, entre ellos San Miguel de Aralar, de 1ª categoría, se reparten en el recorrido de la segunda etapa de la 65ª Itzulia Basque Country, que se va a disputar en Navarra. “Puede ser un día propicio para fugas bien organizadas o para que los equipos de la general empiecen a tensar la carrera”, señala la organización, en torno a esta segunda jornada.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X