Galdakao será salida y llegada de una etapa de la Itzulia 2026

El Ayuntamiento de Galdakao y OCETA han firmado el acuerdo que incorpora al municipio al recorrido de la próxima edición.

Firma del acuerdo. Foto: Itzulia
EITB

El Ayuntamiento de Galdakao formará parte del recorrido de la Itzulia 2026 como sede de una salida y una llegada tras el acuerdo logrado este viernes. 

Galdakao cuenta con una amplia cultura e historia ciclista, estrechamente ligada a la Itzulia a lo largo de los años. El presidente de OCETA, Javier Riaño, ha destacado la importancia de este acuerdo para la localidad: "Hemos pasado con la Itzulia y la Itzulia Women por aquí muchas veces, pero no había una etapa en Galdakao desde 1996". 

La inclusión de Galdakao como punto de salida y llegada refuerza la relación histórica del municipio con la carrera y consolida su presencia dentro del recorrido de la edición de 2026. 

