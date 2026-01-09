Galdakao será salida y llegada de una etapa de la Itzulia 2026

El Ayuntamiento de Galdakao formará parte del recorrido de la Itzulia 2026 como sede de una salida y una llegada tras el acuerdo logrado este viernes.

Galdakao cuenta con una amplia cultura e historia ciclista, estrechamente ligada a la Itzulia a lo largo de los años. El presidente de OCETA, Javier Riaño, ha destacado la importancia de este acuerdo para la localidad: "Hemos pasado con la Itzulia y la Itzulia Women por aquí muchas veces, pero no había una etapa en Galdakao desde 1996".

La inclusión de Galdakao como punto de salida y llegada refuerza la relación histórica del municipio con la carrera y consolida su presencia dentro del recorrido de la edición de 2026.