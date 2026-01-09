Galdakao será salida y llegada de una etapa de la Itzulia 2026
El Ayuntamiento de Galdakao y OCETA han firmado el acuerdo que incorpora al municipio al recorrido de la próxima edición.
El Ayuntamiento de Galdakao formará parte del recorrido de la Itzulia 2026 como sede de una salida y una llegada tras el acuerdo logrado este viernes.
Galdakao cuenta con una amplia cultura e historia ciclista, estrechamente ligada a la Itzulia a lo largo de los años. El presidente de OCETA, Javier Riaño, ha destacado la importancia de este acuerdo para la localidad: "Hemos pasado con la Itzulia y la Itzulia Women por aquí muchas veces, pero no había una etapa en Galdakao desde 1996".
La inclusión de Galdakao como punto de salida y llegada refuerza la relación histórica del municipio con la carrera y consolida su presencia dentro del recorrido de la edición de 2026.
