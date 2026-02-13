Edukia gorde nahi duzu?
EITB ziklismoaren etxea izango da otsailetik azarora
EITBk egutegiko lasterketarik onenak emango ditu otsailetik azarora bitartean. Besteak beste, gizonezkoen eta emakumezkoen Itzulia, Italiako Giroa, Paris-Niza euskaraz eta zuzenean jarraitzeko aukera izango da.
Baina horiez gain, beste lasterketa batzuk ere lehen aldiz jarraitu ahal izango dira: Norvegiako Artic lasterketa, Alemaniako Tourra eta Kroaziako Tourra.
Guztiek gertuko jarraipena izango dute telebista, irrati zein webgunean.