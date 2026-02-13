Mejor ciclismo
EiTB será la casa del ciclismo de febrero a noviembre

18:00 - 20:00
Las carreras de alto nivel, en EITB. Foto: EiTB Media.
EITB ofrecerá entre febrero y noviembre las mejores carreras del calendario ciclista como la Itzulia masculina y femenina, el Giro de Italia, el Tour de Francia y la París-Niza, citas que congregan siempre a los mejorcito del pelotón internacional. 

Pero además se podrán seguir por primera vez otras carreras menos conocidas pero que van ganando prestigio año tras año. Es el caso de la Artic noruega , el Tour de Alemania y el Tour de Croacia.

Todos ellas tendrán un seguimiento destacado en televisión, radio y web. 

